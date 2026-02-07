Allarme frane per il maltempo | allerta meteo della protezione civile

La Protezione Civile della Campania ha lanciato un allarme giallo per il rischio di frane e smottamenti. Le piogge intense degli ultimi giorni preoccupano le autorità, che monitorano attentamente alcune zone a rischio. La situazione resta sotto controllo, ma si invita la popolazione a prestare attenzione e a seguire le indicazioni di sicurezza.

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per rischio idreogeologico localizzato ossia per eventuali frane, smottamenti o caduta massi che potrebbero riguardare alcune zone del territorio.

