Questa mattina, in alcune scuole italiane, si è svolta una gara insolita. L’obiettivo? Chi lascia nel piatto meno cibo possibile. Gli studenti si sono sfidati a ridurre gli sprechi alimentari, e in alcune classi il risultato è stato sorprendente. La scuola dove si è sprecato di meno ha attirato l’attenzione di tutti, mostrando che anche i piccoli gesti possono fare la differenza.

Una gara particolare. Vince chi lascia nel piatto della mensa scolastica il quantitativo minore di avanzi, quindi di spreco alimentare. Ad aggiudicarsela, con relativo premio, la classe seconda della primaria di Massa Macinaia. La consegna del riconoscimento è stata celebrata nella sede scolastica alla presenza dell’assessora alle politiche educative Silvia Sarti, di Franco Del Carria responsabile del centro cottura di Capannori presente insieme e di Giovanna Meduri, dietista e referente Area Qualità, ricevendo l’attestato di "Eroi antispreco" ed un piccolo premio come riconoscimento per l’impegno e la preziosa collaborazione nella lotta allo spreco del cibo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alla mensa scolastica si spreca sempre meno. Ecco la classe più virtuosa

