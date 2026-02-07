Alex Manna chi è il ragazzo fermato L' ultima serata tra amici il rifiuto di Zoe l' orrore e il cambio di abiti | cosa sappiamo

Da leggo.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È ancora tutto da chiarire cosa sia successo quella sera tra Alex Manna e Zoe Trinchero. Il ragazzo, che non ha ancora compiuto vent’anni, è stato fermato poche ore fa con l’accusa di aver ucciso Zoe. Secondo le prime ricostruzioni, quella notte l’ultima tra amici si è trasformata in un incubo. Zoe avrebbe rifiutato qualcosa, e da lì sarebbe iniziato il dramma. La polizia ha trovato alcuni indizi che collegano Manna all’omicidio, tra cui un cambio di abiti che potrebbe indicare un tentativo di coprirsi o

Non ha ancora compiuto vent'anni Alex Manna, il giovane fermato per l'orribile omicidio di Zoe Trinchero. Davanti a pm e carabinieri ha confessato: è stato lui a uccidere la 17enne a Nizza Monferrato, per poi gettare il suo corpo in un piccolo ruscello. Le urla e i disperati tentativi di difendersi e divincolarsi non le sono bastati: i pugni al volto sono stati più forti. Così come la presa intorno al collo, sempre più stretta, fino a strangolarla. Zoe Trinchero, com'è morta: «Picchiata a pugni al volto e strangolata. Ha urlato e tentato di difendersi» Chi è Alex Manna Zoe è l'ennesima vittima dell'incapacità degli uomini di accettare un rifiuto. 🔗 Leggi su Leggo.it

alex manna chi 232 il ragazzo fermato l ultima serata tra amici il rifiuto di zoe l orrore e il cambio di abiti cosa sappiamo

© Leggo.it - Alex Manna, chi è il ragazzo fermato. L'ultima serata tra amici, il rifiuto di Zoe, l'orrore e il cambio di abiti: cosa sappiamo

Approfondimenti su Alex Manna

Zoe Trinchero, fermato un ragazzo di vent'anni: «Ha confessato l'omicidio»

La polizia ha fermato un ragazzo di 20 anni, sospettato dell’omicidio di Zoe Trinchero.

17enne Zoe Trinchero trovata morta a Nizza Monferrato, 20enne Alex Manna confessa omicidio, un amico: “Per averla uccisa è impazzito”

Un 20enne, Alex Manna, ha confessato di aver ucciso la 17enne Zoe Trinchero a Nizza Monferrato.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Alex Manna

Argomenti discussi: Nizza Monferrato, la 17enne Zoe Trinchero uccisa e gettata nel Rio per un approccio rifiutato: arrestato l’am…; Omicidio Zoe, l’amico 19enne confessa; Ragazza uccisa: colpita a pugni sul volto e poi strangolata; Ragazza uccisa: il fermato avrebbe tentato un depistaggio.

alex manna chi èChi è Alex Manna, il ventenne che ha confessato l’omicidio di Zoe Trinchero a Nizza MonferratoQuando il nome di Alex Manna è comparso nelle prime notizie, a Nizza Monferrato molti hanno fatto fatica a collegare quel ragazzo al volto di Zoe Trinchero, 17 anni, trovata morta nel rio Nizza. In po ... alphabetcity.it

alex manna chi èAlex Manna, chi è il ragazzo fermato. L'ultima serata tra amici, il rifiuto di Zoe, l'orrore e il cambio di abiti: cosa sappiamoNon ha ancora compiuto vent'anni Alex Manna, il giovane fermato per l'orribile omicidio di Zoe Trinchero. Davanti a pm e carabinieri ha confessato: è stato lui a uccidere la 17enne a Nizza Monferrato, ... leggo.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.