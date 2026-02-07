Alex Manna chi è il ragazzo fermato L' ultima serata tra amici il rifiuto di Zoe l' orrore e il cambio di abiti | cosa sappiamo

È ancora tutto da chiarire cosa sia successo quella sera tra Alex Manna e Zoe Trinchero. Il ragazzo, che non ha ancora compiuto vent’anni, è stato fermato poche ore fa con l’accusa di aver ucciso Zoe. Secondo le prime ricostruzioni, quella notte l’ultima tra amici si è trasformata in un incubo. Zoe avrebbe rifiutato qualcosa, e da lì sarebbe iniziato il dramma. La polizia ha trovato alcuni indizi che collegano Manna all’omicidio, tra cui un cambio di abiti che potrebbe indicare un tentativo di coprirsi o

Non ha ancora compiuto vent'anni Alex Manna, il giovane fermato per l'orribile omicidio di Zoe Trinchero. Davanti a pm e carabinieri ha confessato: è stato lui a uccidere la 17enne a Nizza Monferrato, per poi gettare il suo corpo in un piccolo ruscello. Le urla e i disperati tentativi di difendersi e divincolarsi non le sono bastati: i pugni al volto sono stati più forti. Così come la presa intorno al collo, sempre più stretta, fino a strangolarla. Zoe Trinchero, com'è morta: «Picchiata a pugni al volto e strangolata. Ha urlato e tentato di difendersi» Chi è Alex Manna Zoe è l'ennesima vittima dell'incapacità degli uomini di accettare un rifiuto. 🔗 Leggi su Leggo.it

