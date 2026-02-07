Alessandro Fullin domani porta in scena ’Tre sedie’
Domani alle 17, il teatro Elisabetta Turroni ospita un nuovo spettacolo della rassegna Prova d’Attore 25-26. Alessandro Fullin porta in scena “Tre sedie ovvero la scenografia”, interpretato anche da Alessandra Ierse e Ussi Alzati. L’attore sale sul palco con una performance semplice e diretta, pronta a catturare il pubblico.
Domani alle 17 il palco del teatro Elisabetta Turroni accoglie un nuovo appuntamento della rassegna Prova d'Attore 25-26 con Alessandro Fullin protagonista di " Tre sedie ovvero la scenografia ", spettacolo interpretato insieme ad Alessandra Ierse e Ussi Alzati. La rappresentazione recupera la data originariamente prevista per venerdì 9 gennaio, annullata a causa del maltempo. Gli anni passano. Le mode passano. Gli amori passano. Quello che resta sono i contributi versati allo Stato e la voglia ostinata di tornare sul palco. Da questo spunto ironico e tagliente prende vita una commedia che mescola umorismo, malinconia e lucida osservazione del presente.
