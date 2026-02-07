Alessandra Faiella ci casca di nuovo al Leonardo | Satira contro gli stereotipi troppe le ancelle del patriarcato

Alessandra Faiella torna a finire al centro delle polemiche a Milano, questa volta al Leonardo.

Milano, 7 febbraio 2027 – C'è poco da ridere: la strada per liberarsi dal patriarcato è ancora lunga (lunghissima). Ma forse per una sera può aiutare cambiare punto di vista. In mezzo a un baule di risate. Grazie all'intelligenza dissacrante di Alessandra Faiella. Che torna in solitaria con «Ci siam cascate di nuovo», dal 10 al 12 febbraio al Teatro Leonardo per MTM. Lavoro scritto con Giorgio Ganzerli. Per la regia di Andrea Lisco. Dove si ragiona di un femminile che tradisce le sue battaglie. E messo a dura prova dal logorio della vita moderna Faiella, ma in cosa si ricasca? «In tutti quegli errori e quegli stereotipi contro cui stiamo combattendo ma che in realtà scopriamo riguardarci da vicino.

