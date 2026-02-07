Questa mattina, Alberto Tomba ha acceso il braciere delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Con un gesto simbolico, lo ski rider ha acceso il fuoco all’Arco della Pace insieme a Deborah Compagnoni, mentre Sofia Goggia ha acceso l’altro a Cortina. È stato un momento di grande emozione, con musica e colori che hanno riempito l’aria, segnando ufficialmente l’inizio di questa grande manifestazione sportiva.

Bologna, 7 febbraio 2026 – Colori, fiamme e musica. Tre tedofori finali per due bracieri: uno a Cortina, acceso dalla sciatrice Sofia Goggia, l’altro a Milano, accesso all’Arco della Pace dagli sciatori Alberto Tomba e Deborah Compagnoni. Un messaggio di speranza e riconciliazione fra i popoli quello lanciato dalla cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026. Oppure, come detto da Tomba e Compagnoni, “ un’emozione unica ”. Gli azzurri dello sci più medagliati si commuovono: “Spero che il messaggio che parte da qui - spiega Tomba - arrivi a tutto il mondo. È il momento di pensare alla pace e l'olimpiade può essere il veicolo per arrivarci". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alberto Tomba accende il braciere delle Olimpiadi invernali: “E’ il momento di pensare alla pace”

