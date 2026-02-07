Alberto Mora si impone su Jose Amaro in un match di boxe rocambolesco

Alberto Mora si aggiudica un match difficile contro Jose Amaro in un incontro che ha tenuto il pubblico col fiato sospeso. La sfida è partita in salita per Mora, che ha subito le prime riprese, ma ha reagito con determinazione, trovando il modo di ribaltare le sorti del match. Alla fine, Mora ha dimostrato di avere la testa fredda e una buona tecnica, riuscendo a prevalere su un avversario ostico.

Nel contesto di una serata pugilistica intensa, Alberto Mora ha dimostrato carattere e lucidità tecnica, rimontando da un avvio complicato per chiudere la sfida contro Jose Amaro con una decisione unanime in un match di 10 round nella categoria piuma. La card ha confermato la vitalità della scena, includendo la performance di Abraham Cordero contro Eduardo Martinez e l'impressione fornita da Sebastian Juarez, che ha mantenuto l'imbattibilità in un contesto di sei round contro Ernesto Sanchez. Di seguito i passaggi chiave della serata e i punteggi ufficiali emersi sul ring. La campana d'apertura ha visto Amaro afferrare subito l'iniziativa, inchiodando Mora a terra con una sinistra precisa che lo ha fatto tremare.

