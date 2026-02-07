Al via le prime finali olimpiche | chi sono gli azzurri in gara oggi Programma e orari

Questa mattina si sono aperte le prime finali olimpiche a Milano e Cortina. La discesa libera maschile è il primo evento in programma e ha già attirato molte persone sugli impianti. Gli atleti italiani sono pronti a scendere in pista, con gli occhi puntati sui loro tempi. La gara si svolge nel rispetto del programma e le emozioni sono già alle stelle.

AGI - C'è grande attesa per la discesa libera maschile, la prima finale de i Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. In programma oggi la prima finale anche del pattinaggio velocità, i 3000 metri donne con Francesca Lollobrigida. In serata riflettori puntati su Ian Matteoli nella finale de l big air snowboard. Difficile l'impegno per la Nazionale italiana femminile di hockey: le azzurre affrontano la Svezia. Questi gli azzurri in gara oggi:. ore 10.30: freestyle slopestyle donne (qualificazioni, Maria Gasslitter a Livigno);. ore 11.30: sci alpino, discesa libera (Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Florian Schieder - a Bormio);

