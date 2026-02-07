Al tempo dei dinosauri, torna alla luce lo Spinosauro, un gigante che si credeva perduto. Dopo oltre cento anni dal primo ritrovamento, gli scienziati hanno ricostruito finalmente lo scheletro di questo enorme dinosauro teropode. Il restauro chiarisce molte cose sulla sua anatomia e sul suo modo di vivere, riaccendendo l’interesse su uno dei predatori più misteriosi del passato.

Sono passati più di cento anni dal primo ritrovamento di Spinosaurus, enorme dinosauro teropode in origine rappresentato da uno scheletro tanto peculiare quanto incompleto, malauguratamente andato perduto durante la Seconda guerra mondiale. Da allora, fino agli inizi di questo secolo, sono mancate nuove scoperte significative, tanto che il suo aspetto e il suo modo di vita sono rimasti a lungo frutto di congetture. Recenti studi, basati sull’esame di nuovi resti risalenti a cento milioni di anni fa e recuperati in sei campagne di scavo tra le rocce del Sahara marocchino, hanno portato a ridisegnare totalmente questo dinosauro: dapprima un nuovo muso di dimensioni straordinarie; in seguito, uno scheletro parziale che ha dettato un drastico cambio nelle proporzioni e nella morfologia delle gambe e della coda, due regioni anatomiche che si sono rivelate profondamente diverse da quelle degli altri teropodi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Al tempo dei dinosauri. Si riscopre lo Spinosauro il gigante perduto

Approfondimenti su Al tempo dei dinosauri

Durante una conferenza a Londra, il professor Challenger sostiene che i dinosauri non siano estinti, ma ancora presenti nel mondo.

Ultime notizie su Al tempo dei dinosauri

