A Parigi, il Paris Saint-Germain ha deciso di cambiare le regole del gioco. Ora, nessun calciatore riceve uno stipendio fisso. Tutti puntano su bonus legati a obiettivi. Se raggiungono determinati risultati in campo, ottengono premi aggiuntivi. La strategia ricorda quella degli agenti di commercio, che chiamano “Target” gli obiettivi di vendita. Se si supera il fatturato o si ottiene un buon posizionamento, arrivano i bonus. La nuova politica del club francese si concentra sempre di più sui risultati, lasciando meno spazio

Nel campo degli agenti di commercio si chiamano Target, obiettivi. Un bonus provvigionale che l’azienda corrisponde se si raggiunge un determinato fatturato, oppure un risultato di posizionamento. Il Psg ha mutuato questo target sui propri campioni che percepiscono uno stipendio fisso e delle variabili condizionate al risultato sportivo raggiunto e non ai minuti giocati. È la nuova strategia di Luis Campos e Olivier Gagne, rispettivamente numero uno del club e direttore aggiunto (il suo collaboratore più stretto) che hanno “inventato” un metodo di remunerazione che si applica a tutti i contratti firmati dal mercato 2022 in poi o rinnovati successivamente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Al Psg non c'è più nessun calciatore che ha lo stipendio fisso, tutti hanno bonus a obiettivo

