Agrigento post-Capitale | Confcommercio denuncia costi alti e pochi benefici per imprese e turismo locale

Agrigento, ancora in cerca di risposte. Dopo il titolo di Capitale italiana della cultura, le imprese della città si ritrovano a fare i conti con costi più alti e pochi benefici visibili. Confcommercio denuncia che l’esperienza non ha portato alla crescita economica né a un aumento dei turisti come ci si aspettava, lasciando molte imprese deluse e in difficoltà.

Agrigento si confronta con un bilancio agrodolce a seguito dell'esperienza come Capitale italiana della cultura, un'occasione che, secondo Francesco Picarella, presidente della delegazione agrigentina di Confcommercio, non ha prodotto i risultati sperati in termini di crescita economica e afflusso turistico. L'anno appena concluso, il 2025, lascia un'eredità di aspettative disattese e costi elevati per le imprese, mettendo a rischio la vitalità del tessuto commerciale locale e accentuando il fenomeno della desertificazione del centro cittadino. L'analisi condotta da Confcommercio dipinge un quadro complesso, in cui le dinamiche politiche interne e la mancanza di una pianificazione strategica a lungo termine rischiano di compromettere le future prospettive di sviluppo.

