Agrigento in TV | i Dixit band emergente vincitrice di Cantagiro ospite de I Fatti Vostri su Rai Due il 23 febbraio

Da ameve.eu 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La band agrigentina dei Dixit si prepara a salire in tv. Il gruppo, vincitore di Cantagiro, sarà ospite di “I Fatti Vostri” su Rai Due il 23 febbraio alle 11. I membri della band si sono detti felici di questa occasione, che può aiutarli a farsi conoscere di più. La loro presenza in televisione rappresenta un passo importante per la giovane formazione musicale.

La giovane band agrigentina, i Dixit, si prepara a un'importante vetrina televisiva: sarà ospite del programma "I Fatti Vostri" su Rai Due il prossimo 23 febbraio, a partire dalle ore 11.10. L'invito rappresenta un riconoscimento significativo per il gruppo emergente, reduce da un periodo di successi e di crescente visibilità nel panorama musicale nazionale. Questa partecipazione, come sottolineano i membri della band, si configura come un'occasione preziosa per raggiungere un pubblico più ampio e consolidare il loro percorso artistico.

