Agguato nella notte a Bari | sparano da un' auto e feriscono un 20enne incensurato

È successo nella notte a Bari, quando qualcuno ha aperto il fuoco da un’auto contro un giovane di 20 anni. La vittima, incensurata, è stata colpita al piede e ora si trova in ospedale. La polizia indaga per identificare i responsabili e capire cosa abbia scatenato il gesto.

Paura nella notte a Bari, dove un giovane di 20 anni è rimasto ferito al piede da un colpo di pistola. L'episodio è avvenuto intorno alle 4:00 di oggi, 7 febbraio, in viale delle Regioni. Il ragazzo si trovava con un gruppo di amici vicino a un distributore di benzina quando qualcuno, a bordo di un'auto in movimento, ha aperto il fuoco verso di loro. Il 20enne, che è incensurato, è stato subito trasportato in ospedale. Fortunatamente la ferita non è grave: i medici prevedono che guarirà in circa venti giorni. Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti, mentre le indagini sono state affidate alla Squadra Mobile.

