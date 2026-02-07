Afflusso incoraggiante per i fine settimana del Carnevale l’appello degli operatori | guardare oltre l’inverno

Con l’arrivo dei due fine settimana di Carnevale, gli operatori del settore turistico si mostrano ottimisti. I segnali sono incoraggianti: più turisti e più prenotazioni rispetto alle settimane scorse. Gli esercenti invitano a guardare oltre l’inverno e a puntare sul potenziale della festa per rilanciare il settore.

Segnali complessivamente positivi arrivano dal comparto dell'ospitalità in vista dei due fine settimana legati al Carnevale. L'associazione Sciacca Turismo registra infatti un andamento favorevole delle prenotazioni nelle strutture extralberghiere cittadine, con una risposta particolarmente buona.

