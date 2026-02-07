Affitta una casa vacanze in Abruzzo paga e poi scopre che non esiste | vittima un cittadino laziale

Un uomo del Lazio ha deciso di affittare una casa vacanze in Abruzzo. Dopo aver versato il pagamento, però, il proprietario è scomparso nel nulla. Ora il turista si trova con il contratto firmato e senza più tracce di chi doveva consegnargli le chiavi. La polizia sta cercando di rintracciare il truffatore, mentre il cittadino si chiede come sia possibile che una semplice prenotazione possa trasformarsi in un incubo.

Avrebbe affittato una casa vacanza in Abruzzo, ma dopo aver pagato chi gliel’aveva affittata si sarebbe reso irreperibile. E’ così che l’uomo, un cittadino residente ad Aprilia (nel Lazio), avrebbe scoperto che quella casa non esisteva. Sporta regolare denuncia, si sarebbe riusciti a risalire al presunto autore della truffa: un uomo residente ad Avezzano che ora è stato denunciato a piede libero. A riportare la notizia è LatinaToday. Da quanto emerso la vittima avrebbe trovato l’annuncio online. Avrebbe chiamato il proprietario dell’appartamento e, su sua richiesta, effettuato un bonifico bancario con l’importo richiesto per il saldo della quota di soggiorno.🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

