affidate al signore il silenzio e la preghiera

L’arcivescovo Paolo Giulietti ha espresso il suo cordoglio per la terribile tragedia di Porcari. In un messaggio, invita a affidare il dolore al Signore e a trovare conforto nel silenzio e nella preghiera.

Anche l’arcivescovo Paolo Giulietti interviene sulla tragedia avvenuta a Porcari. "È il momento del lutto – sottolinea monsignor Giulietti – e, quindi, anche di un silenzio che pesa come una pietra per tutti coloro che hanno conosciuto Arti Kola, sua moglie Jonida, e i loro figli Hajdar e la più piccola Xhesika. A chi soffre per questo silenzio dico: non lasciate che la morte pronunzi l’ultima parola. Lasciate che l’amore e l’amicizia che avete visto in questi nostri fratelli e sorelle, siano la bussola dei vostri passi nel cammino della vita". "Mi rivolgo in particolare ai più giovani, che hanno conosciuto Hajdar e Xhesika. 🔗 Leggi su Lanazione.it

