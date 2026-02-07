AEW | Anche gli ascolti di Dynamite impazziti +65% rispetto alla settimana precente

La puntata di AEW Dynamite di mercoledì sera ha raggiunto il miglior risultato da oltre un anno, con un aumento del 65% rispetto alla settimana precedente. Gli ascolti sono saliti alle stelle, soprattutto nel pubblico tra i 18 e i 49 anni. La serata si è conclusa con numeri record, segnando una svolta importante per lo show della AEW.

La puntata di mercoledì sera segna il miglior risultato per lo show della AEW dal Grand Slam Mexico di settembre, con un balzo significativo nel demo 18-49. Ma quanto valgono davvero questi numeri? Quando cambia il termometro, cambia la febbre (ma il malato è sempre lo stesso). C'è qualcosa di vagamente surreale nel mondo dei rating televisivi americani. Immaginate di salire sulla bilancia e scoprire di aver perso tre chili, non perché avete fatto la dieta, ma perché qualcuno ha deciso che d'ora in poi un chilo vale 1.100 grammi invece di 1.000. È più o meno quello che succede ogni volta che Nielsen – l'azienda che da decenni decide chi guarda cosa in America – aggiorna il suo sistema di misurazione.

