Aeroporti | Pappalardo Ita ‘Fiumicino? Se cresce cresce tutta l’Italia’

Fiumicino continua a crescere secondo i dati ufficiali. Pappalardo, rappresentante di Ita, assicura che il grande aeroporto romano rimane il punto di riferimento per viaggi internazionali e che se Fiumicino cresce, cresce anche tutto il sistema aeroportuale italiano. La sua importanza resta invariata, e le prospettive sono positive.

“Fiumicino è un aeroporto molto in crescita, ce lo dicono i dati; è il nostro hub storico e continuerà sempre ad esserlo. Se l’aeroporto cresce, ovviamente cresce tutta l’Italia”. Così il presidente di Ita Airways, Sandro Pappalardo, a margine dell’inaugurazione dell’installazione SkyWay in piazza San Carlo, a Milano, ha risposto a chi gli chiedeva che cosa ne pensasse del progetto di ampliamento dello scalo romano, con la costruzione della quarta pista.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Fiumicino Aeroporto

A Fiumicino, il 26 gennaio 2026, si sono svolte assemblee sindacali legate al futuro di Atitech e alle relazioni con ITA Airways.

Il rettore Massimiliano Marianelli sottolinea l'importanza di rafforzare l’identità locale, affermando che l’università di Perugia cresce in parallelo a Terni.

Ultime notizie su Fiumicino Aeroporto

