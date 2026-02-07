Adrano il questore Bellassai rende omaggio all' appuntato Gerlando Falzone

Questa mattina ad Adrano, la polizia di Stato ha celebrato il 58° anniversario della morte dell’appuntato Gerlando Falzone. Il questore Bellassai ha partecipato alla cerimonia, rendendo omaggio alla memoria del poliziotto, che ha perso la vita molti anni fa. La commemorazione si è svolta in modo semplice ma sentito, con i colleghi e le autorità locali che si sono stretti intorno alla famiglia di Falzone.

La polizia di Stato ha ricordato, questa mattina, il 58° anniversario della morte dell'appuntato del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, Gerlando Falzone. Il tragico episodio si è verificato ad Adrano, il 5 febbraio 1968, quando Falzone fu colpito al volto da una fucilata, nel tentativo di disarmare un soggetto che si era barricato in casa, armato di fucile, dopo aver ferito una persona. In quella circostanza, l'appuntato Falzone, anche se libero dal servizio, non esitò ad arrampicarsi sul tetto dell'abitazione in cui l'uomo si era asserragliato. Dopo aver rimosso alcune tegole, riuscì a guadagnare l'ingresso nell'edificio.

