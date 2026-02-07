Haiti rischia di precipitare ancora di più nel caos. Da quando il paese è senza un presidente dal 2021, le tensioni sono cresciute e il vuoto di potere si fa sentire. Le gang controllano ormai gran parte della capitale, e il consiglio di transizione si avvicina alla scadenza senza che siano stati trovati nuovi leader. La situazione resta fragile e nessuno sembra in grado di fermare il deterioramento.

Il paese è senza presidente dal 2021, con un consiglio di transizione in scadenza senza successori e le gang che controllano la capitale Haiti è senza presidente dal 2021, quando fu assassinato Jovenel Moïse. Le elezioni non si tengono dal 2016 e grandi parti del paese, compresa quasi tutta la capitale Port-au-Prince, sono sotto il controllo delle bande criminali. Oggi scade anche il mandato del Consiglio presidenziale di transizione, che dal 2024 doveva contrastare l’azione delle gang e soprattutto organizzare nuove elezioni. Non ha fatto nessuna delle due cose, ora il suo mandato termina e non c’è nessun organismo che lo sostituisca: in teoria le elezioni sono previste ad agosto, ma le possibilità che si tengano davvero sono poche. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Ad Haiti le cose possono ancora peggiorare

Approfondimenti su Haiti Capitale

Dormire con i rumori rilassanti potrebbe non essere così benefico come si pensa.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Haiti Capitale

Ad Haiti le cose possono ancora peggiorareHaiti è senza presidente dal 2021, quando fu assassinato Jovenel Moïse. Le elezioni non si tengono dal 2016 e grandi parti del paese, compresa quasi tutta la capitale Port-au-Prince, sono sotto il ... ilpost.it

Haiti, rapporto shock: abusi sessuali triplicati, stupro usato dalle gang come strumento di potere, secondo Medici senza frontiereL'organizzazione umanitaria denuncia un drammatico aumento delle violenze sessuali ad Haiti, triplicate in quattro anni a causa delle gang. Nella capitale lo stupro è usato per terrorizzare la popolaz ... msn.com

Se parliamo di divise, per noi #Haiti e #Mongolia hanno già vinto queste #Olimpiadi! Vi sono piaciute #MilanoCortina2026 facebook

#CulturaDifesa #12gennaio 2010. Haiti veniva colpita da un terremoto devastante. Una catastrofe: oltre 220 mila vittime, più di 1,5 milioni di sfollati. Una tragedia che mise in ginocchio il Paese caraibico. L’Italia scelse di esserci. Con la missione umanitaria "W x.com