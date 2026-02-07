Accusati di gestione rifiuti non autorizzata | udienza filtro per quattro della Bms

Quattro persone della Brindisi Multiservizi sono state chiamate in tribunale per un’udienza preliminare. Sono accusate di aver gestito rifiuti senza le autorizzazioni necessarie. L’appuntamento è fissato per l’11 maggio 2026, nel corso del quale si deciderà se proseguire con il processo o meno.

BRINDISI - Tre operai e un responsabile della Brindisi Multiservizi (Bms) compariranno l'11 maggio 2026 davanti al tribunale di Brindisi per affrontare una udienza predibattimentale: sono accusati di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, commessa in concorso di persone.

