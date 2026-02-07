Accusata del delitto Vaj Spunta un’estorsione all’ex | pretendeva soldi ogni mese

Una donna è stata arrestata con l’accusa di aver ucciso Vaj. Ma nelle indagini sono emersi altri dettagli. Prima di lasciare il marito e tornare nella sua regione, avrebbe fatto firmare all’uomo un documento in cui doveva versarle un terzo dello stipendio ogni mese. La procura indaga anche su un’ipotesi di estorsione, perché l’ex marito avrebbe pagato per mesi, sotto minaccia.

Lascia il marito per tornarsene a vivere nella propria regione ma prima di abbandonare la casa coniugale si sarebbe fatta firmare un foglio da lei scritto in cui l’uomo le doveva versare un terzo dello stipendio ogni mese. Il tutto dietro una serie di minacce come "se non firmi ti spacco la testa" e "se non firmi ti butto dalle scale". Una estorsione che ha portato a processo al tribunale dorico la ex moglie di un anconetano, una donna di 59 anni originaria di Vittorio Veneto. Il reato non è stato denunciato dalla vittima, un 53enne, ma è venuto fuori durante una indagine per omicidio volontario premeditato che ha investito l’imputata nella sua città e che l’ha portata a una condanna definitiva a 24 anni che sta scontando nel carcere di Padova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Patrizia Armellin si trova davanti a un nuovo processo ad Ancona, questa volta per estorsione all’ex marito.

Un tragico omicidio si è verificato a San Godenzo, dove Franka Ludwig è stata trovata senza vita lo scorso luglio.

