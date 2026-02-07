Accolto il nuovo quesito per il referendum sulla Giustizia la data del voto in bilico Alle 12 il Cdm

Il governo aspetta di conoscere il contenuto dell’ordinanza dei magistrati della Cassazione prima di decidere se fissare la data del referendum sulla Giustizia. Alle 12 il Consiglio dei ministri si riunisce, ma il rischio di uno slittamento resta alto. La decisione finale dipenderà da ciò che scriveranno i giudici dell’Ufficio centrale, che nelle ultime ore hanno dato il via libera al quesito proposto dai 15 giuristi e dai cittadini che hanno raccolto mezzo milione di firme.

Il referendum sulla Giustizia rischia lo slittamento: tutto dipenderà dal contenuto dell' ordinanza che sarà depositata nelle prossime ore dai magistrati dell'Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione, che - secondo fonti della stessa Cassazione - hanno accolto il nuovo quesito per il referendum nella versione formulata dai 15 giuristi promotori della raccolta di firme di 500mila cittadini. Il consiglio dei ministri, a quanto si apprende oggi a mezzogiorno si riunirà per affrontare il tema. La riunione è stata convocata proprio in conseguenza dell'ordinanza. Il nuovo quesito e le modifiche alla Costituzione L'aggiunto al quesito originario riguarda il riferimento agli articoli della Costituzione modificati.

