Abilitazione docenti | quanto costa davvero essere competitivi in graduatoria

Pochi giorni fa sono stati pubblicati i dati ufficiali sui nuovi percorsi abilitanti per insegnare. A partire da gennaio, le università apriranno circa 60 corsi. Molti insegnanti e aspiranti docenti si chiedono quanto tutto ciò costi realmente e cosa serva per essere competitivi in graduatoria. La questione economica e i requisiti richiesti stanno diventando sempre più importanti per chi sogna di entrare nel mondo della scuola.
Pochi giorni fa sono usciti i numeri ufficiali dei nuovi percorsi abilitanti per l’insegnamento. A partire da gennaio, le università attiveranno circa 60.000 posti per conseguire l’abilitazione tramite i percorsi da 60 Cfu, con varianti da 30 o 36 crediti per chi ha già maturato esperienza o titoli precedenti. La riforma firmata da Bianchi nel 2022 aveva l’obiettivo dichiarato di mettere ordine in un sistema frammentato, fatto di graduatorie affollate, supplenze brevi e percorsi di accesso continuamente riscritti. Dietro l’imperativo della competenza richiesta agli aspiranti docenti, i percorsi di abilitazione non sono solo un requisito professionalizzante ma un investimento economico obbligato, richiesto a chi vuole restare competitivo nelle Gps. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
