Abbasso tutte le guerre | in un libro la foto inedita con don Lorenzo Milani che simboleggia il suo pacifismo radicale

Un libro mostra una foto inedita di don Lorenzo Milani, simbolo del suo pacifismo radicale. La foto risale agli anni della guerra e lo ritrae con un’espressione serena, in netto contrasto con le immagini di violenza che lo circondavano. Intanto, tra i ricordi di guerra, si fa strada anche la testimonianza di padre Agostino Gemelli, che ricorda come l’educazione religiosa fosse arrivata attraverso il fragore delle armi e il grido dei soldati nelle trincee. Una pagina di storia che rivela come il conflitto abbia lasciato

Tre clic dal mondo croce e fucile. Primo, il noto francescano padre Agostino Gemelli, capitano medico durante la prima guerra mondiale: "L'educazione religiosa è stata compiuta dalla voce del cannone durante i mesi di trincea, e il soldato ha appreso questa lezione quasi senza avvedersene". Secondo: " La vita militare è stata in passato e può essere ancora oggi luogo, strumento ed epifania di santità ", scrive mons. Vincenzo Pelvi, ex ordinario militare per l'Italia. Terzo: "A te eterno Iddio, Signore della pace e della guerra (.) Tu che ci hai fatto un cuore di fiamma (sic, fiamma), guida i nostri passi sulla via dell'onore", recita la preghiera del bersagliere.

