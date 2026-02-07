Aarhus GF-Odense BK lunedì 09 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Questa sera alle 21, l’Aarhus GF affronta l’Odense BK nell’anticipo della diciannovesima giornata del campionato danese. Dopo quasi due mesi torna la massima serie, e i tifosi sono pronti a vedere se le due squadre riusciranno a portare a casa i tre punti. Le formazioni ufficiali saranno svelate poco prima del calcio d’inizio.

