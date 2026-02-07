A San Siro il grande party della diplomazia | colpisce l' assenza di Macron L' appello Onu

A San Siro si è tenuto un evento di grande impatto, con molti leader e rappresentanti internazionali presenti. Tuttavia, ha fatto notizia l’assenza di Macron, che non ha partecipato alla cerimonia. Guterres ha rivolto un appello affinché tutte le parti rispettino la tregua olimpica e si impegnino a mantenere la calma, anche in un momento di tensione con le proteste contro Israele. La giornata si è svolta tra applausi e richiami alla pace, ma la mancanza del presidente francese ha acceso qualche discussione.

A far l'amore comincia tu. S'è appena seduto, in una brezza milanese d'otto gradi che è nulla per uno cresciuto nell'Ohio, e J. D. Vance è subito investito dal belcanto pacifista di Raffaella Carrà. Elegia italiana. Davanti a lui si dimenano i tre pupazzi pop di Verdi-Puccini-Rossini, Amore&Psiche volteggiano leggeri e dagli schermi il segretario dell'Onu, Antonio Guterres, echeggia che l'oro è importante, chiaro, ma «ancor di più lottiamo per la pace, tutte le parti in conflitto rispettino la tregua olimpica». «Ci sono cose da non fare mai, per esempio la guerra», canta Ghali, e alzano il braccio i rifugiati con l'Unhcr.

