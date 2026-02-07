A San Damiano d’Asti la commemorazione della tragica scomparsa del carabiniere Fernando Stefanizzi

La comunità di San Damiano d’Asti si prepara a ricordare Fernando Stefanizzi, il carabiniere morto in servizio 38 anni fa. Stamattina si terrà una cerimonia semplice, con la presenza di amici, parenti e rappresentanti delle istituzioni. La giornata sarà un momento di confronto e di rispetto per la sua memoria.

La comunità di San Damiano d'Asti si prepara a rendere omaggio al Carabiniere Scelto Fernando Stefanizzi, figura di eroe tragicamente scomparso in servizio esattamente 38 anni fa. Domenica 8 febbraio, una cerimonia solenne si svolgerà in Piazza Libertà per commemorare il sacrificio di Stefanizzi, Medaglia d'Oro al Valor Militare, caduto durante un conflitto a fuoco con criminali che avevano preso di mira gli uffici postali e un ostaggio. L'evento, atteso ogni anno da una cittadinanza profondamente legata alla memoria del suo eroe locale, rappresenta un momento di riflessione e di rinnovato impegno civile.

