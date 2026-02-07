A Ranica crede di avere dell’esplosivo in cantina ma è un alcolometro

A Ranica, una donna ha chiamato i carabinieri dopo aver trovato in cantina un oggetto di vetro che pensava fosse esplosivo. La donna, sabato mattina, si è spaventata e ha allertato le forze dell’ordine. Quando i militari sono arrivati, hanno scoperto che si trattava in realtà di un alcolometro e non di un ordigno.

LA CURIOSITA’. A Ranica, nella mattina di sabato 7 febbraio, una donna ha chiamato il 112 dopo aver trovato in cantina un oggetto di vetro scambiato per esplosivo. Ha trovato in cantina un oggetto di vetro che non riusciva ad identificare e, credendo fosse esplosivo, ha chiamato il 112. A Ranica sono arrivati nella mattina di sabato 7 febbraio i carabinieri di Alzano e gli artificieri da Milano. Un falso allarme perchè nella cantina della bergamasca che ha fatto la segnalazione, residente in una villetta a schiera in via Monte Santo, i militari hanno trovato solo un alcolometro. Un falso allarme procurato per errore e in buona fede: i carabinieri e gli artificieri sono quindi rientrati in caserma. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

