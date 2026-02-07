A Milano servirebbero le Olimpiadi tutto l' anno
Milano ha superato la prima prova per le Olimpiadi. La città ha dimostrato di essere pronta, anche se gli ostacoli non sono finiti. I critici che speravano nel fallimento continuano a puntare il dito, ma Milano tiene duro. Ora si attende il passo successivo, con la speranza di vedere le Olimpiadi anche qui, tutto l’anno.
Milano ha superato la prima prova olimpica. Presto per cantare vittoria ma non per mettere a tacere i gufi che speravano nel fallimento dell’impresa e hanno remato contro. Non era scontato. Non era ovvio. Ancora alla vigilia dei Giochi c’era una sinistra che soffiava sul fuoco mescolando le carte e i nemici da combattere (Trump, Meloni, le forze speciali di Ice), mentre gruppi sparsi di pro-Pal incombevano sullo sfondo e promettevano battaglia con le kefiah al collo e i loro rituali stanchi. Le proteste non sono sopite. Oggi si preannuncia una nuova mobilitazione di piazza ma la realtà ha avuto il sopravvento e ha vinto il primo round. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
