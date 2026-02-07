A Milano oltre 3mila in corteo contro le Olimpiadi e l’Ice Giochi basati su opere inutili e sfruttamento

A Milano oggi più di 3.000 persone sono scese in piazza per protestare contro le Olimpiadi e l’Ice. I manifestanti gridano che i giochi portano solo opere inutili e sfruttamento. Tra i cori, c’è anche una dura critica allo scempio dei larici abbattuti per costruire la pista di bob di Cortina. La protesta è partita con un messaggio chiaro: non si può accettare che lo sport diventi motivo di distruzione ambientale e di spreco.

"Un inno per protestare contro lo scempio che c'è stato di larici abbattuti per costruire la pista di bob di Cortina. Un lariceto di 200 anni, più di 500 larici che noi abbiamo riportato simbolicamente in vita". È il motivo della protesta di un attivista che, insieme a circa altre tremila persone partecipa al corteo di Milano contro le Olimpiadi e l' Ice, partito da piazzale Medaglie d'Oro, a Porta Romana, dietro lo striscione 'Riprendiamoci le città liberiamo le nostre montagne', firmato dal "Comitato insostenibili Olimpiadi". Il corteo è stato aperto da una performance per denunciare l'abbattimento di alberi per fa spazio agli impianti olimpici.

