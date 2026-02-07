A Ghali medaglia di latta | Non ha capito niente delle Olimpiadi

Ghali si fa notare alle Olimpiadi di Milano-Cortina, ma non in modo positivo. Il rapper ha attirato critiche dopo aver commentato la sua partecipazione come un’“incomprensione” delle Olimpiadi, anche se non era uno dei protagonisti principali della cerimonia di apertura. La sua presenza ha scatenato reazioni contrastanti, con molti che lo hanno bocciato e accusato di cercare solo visibilità.

Ghali sceglie la polemica anche alle Olimpiadi di Milano-Cortina, ma tutti lo bocciano. Pur non essendo lui il protagonista della Cerimonia di apertura, ma solo uno degli ospiti di un evento straordinario che celebra lo sport, il trapper ha cercato di attirare l’attenzione. Con proclami che poi hanno trovato sfogo in un brano con uscita calibrata. Un comportamento opposto rispetto al momento di tregua e di coesione invocato anche dal Papa. Ghali le ha interpretate in altro modo. Ma il gioco stavolta era scoperto. «È davvero una vergogna che Ghali abbia pensato di sfruttare commercialmente la sua partecipazione alla cerimonia olimpica di questa sera», ha dichiarato il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Ghali si lamenta di non poter cantare l’Inno d’Italia, ma il Coni risponde che è fuori luogo.

Alla vigilia dell’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, il rapper Ghali solleva polemiche.

Ghali sul palco della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi

