A fuoco un' auto fumo dai garage e soccorsi | l' allarme degli inquilini

Questa sera, intorno alle 21.30, i vigili del fuoco sono intervenuti d'urgenza al Villaggio dei Fiori. Un’auto ha preso fuoco, generando una coltre di fumo che ha invaso i garage sottostanti. Gli inquilini, spaventati, hanno chiamato subito i soccorsi. Per fortuna, grazie alla prontezza dei pompieri, non ci sono stati feriti né danni gravi ai condomini di viale Sanremo. La scena si è svolta in fretta, ma poteva andare molto peggio.

L'intervento immediato dei vigili del fuoco stasera, 7 febbraio verso le 21.30 al Villaggio dei Fiori, ha evitato il coinvolgimento di persone e che accadessero danni irreparabili ai condomini del lato di viale Sanremo, ancora una volta alla ribalta delle cronache.

