Federica Brignone si trova ancora a lavorare per tornare in forma, dopo il grave infortunio subito qualche tempo fa. La campionessa di sci sta seguendo un percorso di riabilitazione e si mostra determinata a riprendere le competizioni il prima possibile. I suoi fan aspettano con ansia notizie positive sulla sua ripresa.

A distanza di diversi mesi dal grave infortunio, Federica Brignone rivela a che punto è e se prenderà parte alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Poco meno di un anno fa, dopo aver vinto nuovamente la Coppa di Cristallo della Coppa del Mondo, Federica Brignone ha avuto un grave infortunio. Dopo essere stata operata per la frattura scomposta del piatto tibiale e della testa del femore, la campionessa ha iniziato a pensare al recupero, in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. In questi settimane, naturalmente, tutti i fan, e non solo, si sono chiesti se Federica avrebbe preso parte ai Giochi e nelle ultime ore, dopo mesi di di speranze, riflessioni e paure, è arrivata la risposta definitiva. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - A che punto è Federica Brignone dopo il grave infortunio

Federica Brignone ha concluso al sesto posto nel gigante di Kronplatz, segnando il suo ritorno alle gare dopo 292 giorni di assenza a causa di un grave infortunio.

LA SCIATRICE ITALIANA FEDERICA BRIGNONE SI COMMUOVE DOPO IL SUO RIENTRO DALL’INFORTUNIO AL 6* POSTO

