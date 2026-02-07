A che ora parte Dominik Paris oggi discesa Olimpiadi Bormio 2026 | n di pettorale tv streaming

Domani a Bormio si corre la discesa maschile di sci, prima gara delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dominik Paris partirà con il pettorale numero 1 e si aspetta sul campo alle 11. La gara sarà trasmessa in diretta tv e streaming.

Domani, sabato 7 febbraio, a Bormio (Italia) si assegnerà il primo titolo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in programma la discesa maschile, che scatterà alle ore 11.30. Saranno al cancelletto di partenza 36 atleti in rappresentanza di 17 Paesi. LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DALLE 11.30 LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE DALLE 11.30 Salvo interruzioni, Dominik Paris partirà col pettorale numero 12 alle ore 11.58.35: la discesa, infatti, inizierà alle ore 11.30 e gli atleti dall’1 al 5 scatteranno a distanza di 2’20” l’uno dall’altro. Dal 6 in poi, invece, l’intervallo di partenza verrà innalzato a 2’45”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora parte Dominik Paris oggi, discesa Olimpiadi Bormio 2026: n. di pettorale, tv, streaming Approfondimenti su Bormio Olimpiadi A che ora parte Dominik Paris oggi, prima prova discesa Olimpiadi: n. di pettorale, tv, streaming Questa mattina si alza il sipario a Bormio con la prima prova della discesa maschile ai Giochi di Milano Cortina 2026. A che ora parte Giovanni Franzoni oggi, discesa Olimpiadi Bormio 2026: n. di pettorale, tv, streaming La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Bormio Olimpiadi Argomenti discussi: A che ora parte Franzoni? E Paris? Startlist della discesa maschile; A che ora parte Sofia Goggia oggi, discesa Crans Montana 2026: n. di pettorale, tv, streaming; Mattarella al Villaggio Olimpico, firma il murale della tregua: Lo sport messaggio di pace. La fiamma a Milano; Meloni ora pretende un approccio più duro da parte di tutti. A che ora parte Federica Brignone oggi, prova discesa Cortina 2026: n. di pettorale, tv, streamingVenerdì 6 febbraio si preannuncia particolarmente impegnativo per Federica Brignone: in mattinata si cimenterà nella prima prova cronometrata della ... oasport.it A che ora parte Dominik Paris oggi, seconda prova discesa Bormio: n. di pettorale, tv, streamingDominik Paris sarà uno degli osservati speciali al via della seconda prova cronometrata di discesa a Bormio in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di ... oasport.it A Milano-Cortina 2026 è il week-end delle discese libere e per l’Italia l’attesa è alle stelle! Sabato toccherà agli uomini infiammare la mitica Stelvio di Bormio. Su questa pista Dominik Paris sa come fare la differenza: 7 vittorie in carriera, anche se l’ultim facebook #MilanoCortina2026 Sabato la #DiscesaLibera di Bormio. Radiocronaca in diretta dalle 11.00. Le sensazioni di Dominik Paris al microfono di @shalafi81 per i Social di #Radio1 x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.