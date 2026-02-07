A che ora Italia-Svezia e Italia-Norvegia di curling oggi in tv Olimpiadi 2026 | programma e streaming

Oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, l’Italia torna in campo nel torneo di curling. La squadra azzurra sfiderà prima la Svezia e poi la Norvegia, in due partite che si annunciano decisive per il percorso nel round robin. Gli appassionati possono seguire le gare in diretta tv o in streaming, mentre i Giochi continuano con le prime medaglie già in palio e l’atmosfera che si scalda sulla neve di Cortina.

Oggi sabato 7 febbraio prosegue il torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: i Giochi si sono ufficialmente aperti con la Cerimonia di ieri sera e si assegneranno le prime medaglie, ma l’avventura sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo è incominciata già da tre giorni e siamo praticamente a metà del round robin a dieci squadre che promuoverà le prime quattro classificate alle semifinali L’Italia tornerà in scena per un doppio impegno assolutamente da non perdere. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING MISTO DALLE 14.35 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING MISTO DALLE 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

