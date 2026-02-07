A che ora il pattinaggio artistico domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 8 febbraio italiani in gara streaming

Domani, alle Olimpiadi di Milano Cortina, si alza il sipario sul pattinaggio artistico a squadre. La gara, iniziata venerdì 6 febbraio, si conclude domenica 8. Gli italiani sono in pista per una delle ultime sfide di questa disciplina, con l’evento che sarà trasmesso in diretta in TV e streaming.

La gare a squadre di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si è aperta venerdì 6 febbraio e si concluderà domani, domenica 8 febbraio sul ghiaccio del capoluogo lombardo. Il programma prevede la disputa delle ultime tre prove (sesta, settima e ottava sulle otto in programma): si incomincerà alle ore 19.30 con il free program delle coppie, si proseguirà alle ore 20.45 con il free program femminile e si concluderà alle ore 21.55 con il free program maschile. Al termine sarà delineato il podio e verranno assegnate le medaglie, le prime per questo sport in questa edizione della rassegna a cinque cerchi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Lara Naki GUTMANN bronzo agli Europei di PATTINAGGIO artistico all’età di 23 anni

