A che ora il curling domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 8 febbraio italiani in gara streaming

Domani il curling torna in tv con le ultime partite del Round Robin alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli italiani sono in gara e la partita più attesa si svolgerà nel pomeriggio. Chi vorrà seguire l’azione potrà farlo anche in streaming. La competizione si avvia verso la fase finale e i giochi sono ormai aperti.

Si avvicina alla conclusione il Round Robin del curling misto doppio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Domani, domenica 8 febbraio, si svolgerà infatti il penultimo giorno di incontri, con il binomio italiano composto da Stefania Constantini ed Amos Mosaner che affronterà due match, uno di questi particolarmente ostico. Nella sessione mattutina, al via come da tradizione alle 10:05, si affronteranno Norvegia-Cechia ed Estonia-Corea del Sud. Poi, alle 14:35, sarà la volta dell’Italia, impegnata contro la Cechia. In contemporanea giocheranno anche USA-Estonia, Canada-Svezia e Gran Bretagna-Svizzera. 🔗 Leggi su Oasport.it

