A che ora gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi 7 febbraio | orari esatti tv programma streaming

Oggi, sabato 7 febbraio, gli italiani in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 scenderanno in pista per le prime medaglie. Gli orari delle competizioni sono stati annunciati, così come le modalità di visione: in tv e in streaming. Gli atleti italiani si preparano a dare il massimo già dalla mattina, con alcune discipline che promettono emozioni fin dai primi minuti.

Oggi, sabato 7 febbraio, si inizieranno ad assegnare le medaglie nelle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo l’emozionante cerimonia d’apertura che ha decretato l’inizio ufficiale dei Giochi, si farà decisamente sul serio. Diverse le gare in cui sarà in gioco il podio: la discesa libera maschile di sci alpino, lo skiathlon femminile di sci di fondo, i 3000 metri femminili di speed skating, il trampolino piccolo femminile di salto con gli sci, ed il big air maschile di snowboard. Sulle nevi della mitica Stelvio, a Bormio, gli uomini-jet saranno chiamati a dare delle risposte. Si spera che in casa Italia si risponderà presente. 🔗 Leggi su Oasport.it

Ecco l'elenco con tutti i nomi degli atleti italiani alle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina: saranno 196, suddivisi tra 103 uomini e 93 donne x.com

Ovazione per la sfilata degli atleti italiani, #Mattarella applaude sorridente. #Olimpiadi Milano-Cortina, si aprono i giochi (gli aggiornamenti) facebook