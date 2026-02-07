A che ora gioca l’Italia oggi nel curling misto Olimpiadi 2026 | programma 7 febbraio avversarie tv streaming

Oggi, a tre giorni dall’inizio, l’Italia torna in campo nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La squadra azzurra si prepara a giocare due partite, una delle quali decisiva per la qualificazione ai quarti di finale. La gara sarà trasmessa in diretta, e gli appassionati non dovranno perdere di vista l’orario: si gioca nel pomeriggio, con le avversarie ancora da confermare. La competizione, iniziata con la cerimonia di apertura, sta entrando nel vivo, e l’Italia punta a fare bene

Oggi sabato 7 febbraio prosegue il torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: i Giochi si sono ufficialmente aperti con la Cerimonia di ieri sera e si assegneranno le prime medaglie, ma l'avventura sul ghiaccio di Cortina d'Ampezzo è incominciata già da tre giorni e siamo praticamente a metà del round robin a dieci squadre che promuoverà le prime quattro classificate alle semifinali L'Italia tornerà in scena per un doppio impegno assolutamente da non perdere. Stefania Constantini e Amos Mosaner (che ieri è stato portabandiera durante la Cerimonia d'Apertura) giocheranno due incontri di fondamentale importanza per continuare l'accesso alla fase a eliminazione diretta e proseguire la rincorsa verso una medaglia.

