7 febbraio 1497 quel Martedì grasso in cui Botticelli bruciò alcune opere

Firenze si prepara a ricordare il 7 febbraio 1497, giorno in cui Botticelli bruciò alcune sue opere. Quel Martedì grasso, secondo le testimonianze storiche, l’artista mise in fiamme dipinti e oggetti ritenuti peccaminosi o troppo vanitosi, come specchi, vestiti di lusso e libri considerati immorali. Un gesto forte, che ancora oggi solleva domande sul senso di colpa e sulla censura nel Rinascimento.

Firenze, 7 febbraio 2026 – Ridurre in cenere qualsiasi oggetto considerato potenzialmente peccaminoso o che accarezzavano la vanità: specchi, cosmetici, vestiti lussuosi, persino strumenti musicali, oltre a libri "immorali" e dipinti che trattavano temi della mitologia classica. Finirono tutti tra le fiamme il 7 febbraio del 1497, martedì grasso, giorno passato alla storia come quello del " falò delle vanità ". In quel rogo ardente, insieme a gioielli, dadi e carte da gioco, liuti e altri strumenti musicali, canzonieri e sculture di corpi nudi, finirono anche alcune opere di Sandro Botticelli. Ebbene sì: fortunatamente capolavori come la sua "Nascita di Venere" così come la "Primavera" no vennero gettati tra le fiamme, ma non sapremo mai quale altro capolavoro quel giorno finì in cenere.

