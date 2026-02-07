Proteggere il cervello si può fare anche senza pillole. Basta seguire cinque semplici mosse per migliorare memoria, energia e ridurre lo stress. Questi metodi aiutano anche a diminuire i rischi di malattie neurodegenerative. In modo pratico, senza complicazioni, si può mantenere la mente in forma più a lungo.

Viviamo più a lungo di qualsiasi generazione precedente, ma il cervello non tiene il passo. "Abbiamo la durata della vita più lunga della storia, ma la salute del nostro cervello non sta al passo" dice a Newsweek Rudy Tanzi, neurologo di Harvard e uno dei massimi esperti mondiali di Alzheimer. Dirige il McCance Center for Brain Health al Massachusetts General Hospital e dopo quattro decenni di studi ha un messaggio chiaro: quando compaiono i sintomi, può già essere troppo tardi. Il punto è aggredire due nemici silenziosi: le placche amiloidi e la neuroinfiammazione. "L'accumulo di amiloide è il fiammifero che accende i grovigli, i quali si diffondono come incendi e alla fine innescano un incendio più grande chiamato neuroinfiammazione" spiega Tanzi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - 5 mosse per proteggere il cervello (senza pillole)

Approfondimenti su Cervello Salute

Le recenti mosse di Riffeser e le indiscrezioni sulla Fieg rappresentano aggiornamenti importanti nel panorama editoriale italiano.

Il Capodanno è un momento di gioia condivisa, ma i rumori dei botti possono mettere a rischio la sicurezza di animali e persone.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Cervello Salute

La tua TV ti spia? 5 mosse per proteggere subito la tua privacyLe smart TV raccolgono dati personali 24 ore su 24, anche quando non lo sai. Scopri come disattivare proteggere la tua privacy. msn.com

Quando devi eseguire una strategia con cui non sei d’accordo: 4 mosse per restare efficace (DISC) Capita spesso: una decisione “top” arriva, e tu la ritieni sbagliata. HBR suggerisce un paradosso di leadership: proteggere integrità e impatto mentre esegui qu facebook