La puntata di 4 Hotel girata a Bergamo è stata cancellata poco dopo essere andata in onda. La decisione è arrivata in seguito alle dichiarazioni controversie di Bruno Barbieri, che hanno suscitato proteste e polemiche. La produzione ha deciso di rimuovere l’episodio dai palinsesti, lasciando molti spettatori sorpresi.

La puntata della nuova stagione di 4 Hotel con Bruno Barbieri, girata a Bergamo è stata cancellata dopo la sua messa in onda iniziale. La puntata, andata in onda il 26 ottobre 2025, aveva come protagonista l'albergatore Paolo Maddaloni, proprietario del ristorante Le Funi in Città Alta. L'imprenditore bergamasco, infatti, aveva suscitato polemiche nel 2024 per aver pubblicato sui social un post altamente controverso: «Nel mio piccolo ho bandito gli ebrei», frase che ha scatenato indignazione e una denuncia da parte dell'Associazione Italia Israele di Bergamo.

© Lawebstar.it - 4 Hotel: cancellata la puntata di Bergamo per le dichiarazioni contro gli ebrei

La puntata di 4 Hotel dedicata a Bergamo non andrà in onda.

