36enne morta a Lagonegro subito dopo il parto la figlia sta bene | l' appello del governatore della Basilicata

La notizia ha sconvolto Lagonegro, dove una donna di 36 anni è morta poco dopo aver dato alla luce sua figlia. La bambina sta bene e si trova sotto cure. Le autorità hanno aperto un’indagine per capire cosa sia successo e se ci siano responsabilità. La comunità è sotto shock e aspetta risposte.

Tragedia a Lagonegro, in provincia di Potenza. Una donna di 36 anni di Scalea è morta dopo il parto. La figlia data alla luce invece sta bene. Per chiarire le cause del decesso, i Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica della città lucana, hanno avviato le indagini. Secondo le prime ricostruzioni, a provocare il decesso è stata un'emorragia interna. Anche il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha commentato il caso, chiedendo che vengano spiegati in tempi rapidi i punti oscuri della vicenda. Lagonegro, 36enne morta dopo il parto: la figlia sta bene Il governatore della Basilicata: "Fare chiarezza in tempi rapidi" La nota dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo Lagonegro, 36enne morta dopo il parto: la figlia sta bene La 36enne, madre di altri due bambini, ha avuto un'emorragia ed è morta poco dopo aver partorito.

