17enne trovata morta in un rio | segni di violenza sul corpo E un sospettato rischia il linciaggio

La 17enne Zoe Trinchero è stata trovata morta nel rio Nizza, poco dopo mezzanotte, in provincia di Asti. Sul suo corpo ci sono segni di violenza. La polizia ha già individuato un sospettato, ma la rabbia cresce tra i residenti, molti dei quali minacciano di agire da soli. La comunità si stringe intorno alla famiglia, mentre le indagini continuano senza sosta.

Tragedia a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, dove poco dopo la mezzanotte di ieri sera una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata senza vita nel rio Nizza, alla confluenza con il torrente Belbo. Al momento non sono ancora chiare le cause del decesso. Ad ogni modo, come anticipa la nuovaprovincia.it, sul corpo sarebbero state individuate lesioni compatibili con un’aggressione, forse mortale. Circostanza che ha indotto gli investigatori a ventilare l’ipotesi di un omicidio, anche se non si escludono altre piste. Il ritrovamento del corpo. Stando a una prima ricostruzione, sarebbe stato un residente della zona ad avvistare dalla sua abitazione il corpo senza vita della 17enne nel canale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - 17enne trovata morta in un rio: segni di violenza sul corpo. E un sospettato rischia il linciaggio Approfondimenti su Nizza Monferrato Tragedia Nizza Monferrato, 17enne trovata morta in un corso d'acqua: sul corpo segni di violenza. Residenti assediano la casa di un sospettato La ragazza di 17 anni è stata trovata morta in un corso d'acqua a Nizza Monferrato. Nizza Monferrato, trovata 17enne morta in un corso d’acqua: sul corpo segni di violenza Questa mattina a Nizza Monferrato, un 17enne è stato trovato senza vita in un corso d’acqua. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Nizza Monferrato Tragedia Argomenti discussi: Tragedia a Cassino, 17enne trovata morta nel cortile: è precipitata dal terzo piano; Ragazza di 17 anni trovata morta: il corpo scoperto da un vicino dietro la sua auto. La giovane è caduta dalla finestra; Nizza Monferrato, trovata morta nel Rio ragazza di 17 anni: si indaga per omicidio; Crans-Montana, nuove ombre sui Moretti: nel 2020 una 17enne trovata in coma etilico vicino al bar. Nizza Monferrato, 17enne trovata morta in un corso d’acqua: si indaga per omicidioUna ragazza di 17 anni è stata ritrovata morta in un corso d’acqua a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Secondo quanto si apprende, il volto ... lapresse.it Zoe Trinchero, 17enne trovata morta in un fiume a Nizza Monferrato dopo una serata con gli amici. Si indaga per omicidio: «È stata strangolata»Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta ieri sera, verso mezzanotte, a Nizza Monferrato, nell'Alessandrino. Si chiamava Zoe Trinchero. Secondo i primi accertamenti, sul corpo ... ilmessaggero.it 17enne trovata morta dopo una caduta dalla finestra: indagini in corso >> https://buff.ly/yxFhG7A facebook NEWS - Ragazza diciassettenne trovata morta nell'Astigiano ift.tt/kq1OumD x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.