Zerba perderebbe il primato di comune più piccolo della regione

A Zerba si pensa a una possibile fusione. Durante un incontro pubblico, un residente ha detto che non c’è niente da perdere, rafforzando l’idea di unirsi ad altri comuni. La proposta divide, ma molti vedono nella fusione un modo per evitare di perdere il primato di comune più piccolo della regione. Ora si aspetta una decisione ufficiale.

«Un cittadino di Zerba, in un incontro pubblico, ha fatto lo spot migliore per la fusione: “Cosa abbiamo da perdere, rispetto a oggi? Assolutamente niente”». Fausta Pizzaghi, sindaco di Cerignale, si dichiara “molto favorevole” alla fusione tra il suo comune e quelli di Zerba e Corte Brugnatella.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondimenti su Zerba Piccolo

Morterone, il borgo incantato della Valsassina, conferma il suo primato: con soli 32 abitanti, resta il comune più piccolo d’Italia anche nel 2024.

Ultime notizie su Zerba Piccolo

Zerba perderebbe il primato di comune più piccolo della regioneFusione dei comuni. Ottone non ci sta, Beccia: «Non sarò certo io quello che toglie libertà». Bertonazzi: «Marsaglia non sarà avvantaggiata, il campanilismo va messo da parte». Pizzaghi: «L’ipotesi co ... ilpiacenza.it

Con grande dispiacere apprendiamo che sia mancata la Carla, anima storica del bar e alimentari di Zerba. Con la sua presenza quotidiana, il suo sorriso e il suo lavoro, ha accompagnato intere generazioni ed è stata un punto di riferimento per la comunità. C facebook