Zaia incontra JD Vance a Milano Il vicepresidente Usa | Questo ragazzo è forte

Zaia ha incontrato a Milano JD Vance, il vicepresidente degli Stati Uniti, durante la sua visita in Italia. Vance ha elogiato il giovane politico, dicendo che è forte. L’incontro è avvenuto nel quadro delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, che hanno attirato l’attenzione internazionale.

L'incontro è avvenuto grazie alla visita di Vance in Italia, in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

Durante una cena di gala con i capi di Stato organizzata dal Cio alla Fabbrica del Vapore, Luca Zaia ha incontrato il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance.

Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, è arrivato a Milano.

Luca Zaia e JD Vance, l'incontro alle Olimpiadi invernaliLuca Zaia ha incontrato a Milano il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, in visita in Italia per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Durante il colloquio, Vance ha definito Zaia un ... tg24.sky.it

