Youth League l’Inter affronterà il Betis | il tabellone completo della competizione

Questa sera l’Inter sfiderà il Betis nella Youth League. È l’unica squadra italiana rimasta in gara e cerca di avanzare nel torneo. La partita si gioca in un momento importante della competizione, con i ragazzi nerazzurri determinati a fare bene e proseguire il cammino.

Inter News 24 Youth League, l'Inter è l'unica formazione italiana ancora in corsa nella competizione, questo il tabellone completo. Il sorteggio di Nyon ha delineato il destino della UEFA Youth League 20252026, confermando che il cammino dei giovani talenti nerazzurri passerà per la Spagna. L' Inter, guidata in questa competizione da Benito Carbone — l'ex fantasista e tecnico esperto nel lavoro con i giovani, che ha recentemente trascinato la squadra agli ottavi superando il Colonia in un match epico — si prepara ad affrontare il Real Betis in una sfida da dentro o fuori. La sfida agli ottavi: Inter contro Real Betis.

