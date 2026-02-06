Ylenia Musella il fratello tra le lacrime | Ho lanciato il coltello credevo che non l'avrei colpita

L’uomo ha raccontato di aver perso il controllo dopo aver visto il cane ferito e di aver lanciato il coltello senza voler colpire la sorella. La scena è stata descritta come un momento di panico e confusione, con Giuseppe Musella che si è presentato davanti al giudice per ribadire la sua versione. La tragedia si è consumata in pochi istanti, lasciando la famiglia sotto shock.

