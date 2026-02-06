Ylenia Musella il fratello tra le lacrime | Ho lanciato il coltello credevo che non l'avrei colpita
L’uomo ha raccontato di aver perso il controllo dopo aver visto il cane ferito e di aver lanciato il coltello senza voler colpire la sorella. La scena è stata descritta come un momento di panico e confusione, con Giuseppe Musella che si è presentato davanti al giudice per ribadire la sua versione. La tragedia si è consumata in pochi istanti, lasciando la famiglia sotto shock.
Giuseppe Musella, per 4 ore davanti al gip, ha ribadito la sua versione: avrebbe lanciato il coltello dopo aver visto il cane ferito; la lama ha raggiunto la sorella Jlenia alla schiena, uccidendola.🔗 Leggi su Fanpage.it
Ylenia Musella uccisa a 22 anni dal fratello: “Sono stato io. Abbiamo litigato, ho lanciato il coltello mentre era di spalle”
Questa mattina a Ponticelli, in via al Chiaro di Luna, la polizia ha trovato il corpo di Ylenia Musella, 22 anni, uccisa dal fratello.
Ylenia Musella, la versione del fratello Giuseppe: «Ho lanciato il coltello, non volevo ucciderla». Il volto tumefatto, il calcio al cane, l'abbandono in ospedale: cosa non torna
Una lite tra fratello e sorella si è trasformata in tragedia a Napoli.
Ylenia Musella uccisa dal fratello Giuseppe dopo lo sfregio al cane: cosa non torna? La verità del testimone presente all'omicidioC'era una terza persona, un testimone, nella casa del rione Conocal di Napoli dove Giuseppe Musella, 28 anni, ha ucciso la sorella Ylenia, 22 anni, ... msn.com
Omicidio Ylenia Musella, l’interrogatorio del fratello Giuseppe: Era tutta la mia vitaDopo l’arresto per l'omicidio della sorella Ylenia, Giuseppe Musella ha affrontato un lungo interrogatorio nel carcere di Secondigliano, scegliendo di raccontare tutto senza sottrarsi alle proprie res ... notizie.it
Una donna avrebbe assistito alla tragica lite che ha portato al ferimento mortale di Ylenia Musella, uccisa dal fratello a Ponticelli; lo rende noto l’avvocato del giovane. facebook
Ylenia Musella, la maestra: «La sua era un'anima ribelle, soffriva per l'assenza del papà. Dovevamo noi portare il fratello a sc... x.com
