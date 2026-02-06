Un podcaster ha scatenato l’indignazione sui social dopo aver pubblicato un post su Chris Benoit. L’articolo ha riacceso le polemiche sulla drammatica vicenda del wrestler, avvenuta nel 2007, che ancora oggi divide fan e addetti ai lavori. La discussione si è infiammata in pochi minuti, suscitando reazioni forti da parte di chi ricorda quella tragedia.

Una delle vicende più famose e tristemente note del wrestling moderno è senza dubbio il tragico omicidiosuicidio di Chris Benoit, avvenuto nell’ormai lontano 2007. Tale vicenda ha sempre un posto quasi nascosto nella mente dei fan, e di recente è tornata prepotentemente virale per i motivi sbagliati. Il podcaster Trevor Dame ha infatti utilizzato il tragico episodio per fare una “battuta” online, forse incurante delle (inevitabili) reazioni indignate che avrebbe scatenato. Il post incriminato. Trevor Dame ha citato il caso Benoit in riferimento alle miniature dei video di YouTube e nella fattispecie alle facce sconvolte che si vedono nelle stesse, andando a prendere di mira il famoso giornalista Bryan Alvarez. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Un podcaster scatena l’indignazione con un post su Chris Benoit

Approfondimenti su Chris Benoit

